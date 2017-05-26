Виктор Кувайцев раскритиковал подрядчиков, ремонтирующих дороги

Виктор Кувайцев обратил внимание на качество выполняемых работ и сроки их исполнения.

«Не везде подрядчики добросовестно относятся к делу, утром приступают к работе не раньше десяти часов, строительный мусор за собой не вывозят вовремя. Главное, не устраняют недоделки, оставшиеся с прошлого года, несмотря на то, что с ними полностью расплатились», — подчеркнул глава администрации города.

Глава исполнительной власти поручил усилить контроль за ходом дорожно-строительных работ и качеством материала, а также привлекать владельцев предприятий малого и среднего бизнеса к благоустройству прилегающих территорий и обратить внимание на ремонт тротуаров.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев также поручил убрать сухие деревья, которые представляют опасность для пешеходов и автомобилистов.