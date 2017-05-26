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Белозерцев поздравил пензенских предпринимателей с праздником

26 мая в 10:04 154 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем российского предпринимательства.

«В нашей стране значение вашей плодотворной деятельности трудно переоценить. Чем больше людей вовлечено в бизнес, тем сильнее социальная основа государства, тем более устойчивой является экономика России.

Предприниматели Сурского края ставят перед собой самые амбициозные цели, создают новые рабочие места, широко внедряют современные инновационные технологии. Реализуя процессы импортозамещения, вы производите товары высокого качества, участвуете в осуществлении масштабных социально-экономических программ, способствуете укреплению положительного имиджа региона. Уверен, что так будет и впредь», — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенским бизнесменам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/05/24/21561029

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