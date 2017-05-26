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Две трети американцев считают Россию врагом США

26 мая в 10:23 62 просмотра

Почти две трети населения США считают Россию своим врагом.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на опрос телеканала Fox News, о негативном отношении к России завили 64% респондентов, 28% признались, что видят в РФ друга и партнера.

В 2013 году врага США в России видели 40% опрошенных, 47% назвали ее другом.

Главным врагом для США жители страны считают КНДР. Такого мнения придерживаются 93% респондентов. Далее следует Иран (80%), на третьем месте — Сирия (76%). Россия заняла четвертое место.

Главным союзником своего государства 96% американцев назвали Канаду. Великобританию дружественной США страной считают 95% населения, Францию — 92%, Германию — 87%.


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