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Голодяев рассказал, каким будет лагерь «Орленок» после реконструкции

26 мая в 11:30 248 просмотров

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев на сессии Гордумы 26 мая отчитался о ходе подготовки пензенских лагерей к летней оздоровительной кампании.

«Мы делаем все, чтобы подготовить лагеря к ремонту в короткие сроки. По поводу охраны лагерей — все они охраняются ЧОПами днем и ночью», — сообщил он.

Депутат Василий Журавлев задал вопрос о том, сколько будет идти реконструкция детского здоровительного лагеря «Орленок».

«По срокам пока сказать не можем, рассчитывается примерная стоимость реконструкции лагеря. Готовится федеральная программа, по которой предполагается софинансирование. Когда она будет сформирована, планируем подать заявку на участие. Ремонт, наверное, будет стоить не менее 300 млн рублей. Это будет современный лагерь с актовым залом, бассейном», — рассказал Юрий Голодяев.


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