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В Пензе школьные бассейны ремонтируют перед новым учебным годом

26 мая в 11:36 234 просмотра

Глава пензенского управления образования Юрий Голодяев рассказал о ремонте школьных бассейнов.

О ходе работ он отчитался на сессии Гордумы 26 мая.

«Четыре школьных бассейна находятся на ремонте. В школе в Тепличном работы выполняет пензенский подрядчик. Провели ремонт, течь устранилась, а потом появилась вновь. По трем бассейнам выиграла работы челябинская фирма — приступила к ним вовремя. В школе № 35 и лицее № 2 произведен демонтаж, сварена ванна, все проводят по плану. Ждут средств для закупки оборудования. Возможно, они будут участвовать в аукционах по ремонту и других бассейнов», — сообщил Юрий Голодяев.


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