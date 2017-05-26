В Пензе депутат Госдумы от «ЕР» Бондарь встретилась с работниками культуры

Уютные залы, приветливые педагоги и талантливые дети. Такое впечатление сложилось у координатора федерального проекта «Театры малых городов» Оксаны Бондарь в ходе посещения учебных кабинетов, где ребята занимались танцами и вокалом. Она призналась, что приятно наблюдать за тем, когда работа не стоит на месте и приносит успехи. Сотрудники детской школы искусств им. Ю. Е. Яничкина отметили, что их воспитанники не раз становились лауреатами конкурсов.

«Очень отрадно видеть увлеченных своим делом педагогов, умеющих заинтересовать ребят, найти к ним подход и нацелить их на результат. Ваш город стал первым регионом, в котором я побывала с целью оценить реализацию партийного проекта «Театры малых городов». Я могу с уверенностью сказать, что у вас есть отличный опыт, который должны перенимать другие регионы», — сказала она.

Разговор о поддержке региональных театров и педагогов был продолжен на совещании с представителями сферы культуры и искусства. Оксана Бондарь рассказала о вопросах, которые обсуждались в Омске на форуме «Единой России» под названием «Культура — национальный приоритет», в котором принял участие председатель Партии Дмитрий Медведев.

«Дмитрий Медведев заявил о поддержке нового партийного проекта «Театр — детям», в рамках которого единороссы будут добиваться более достойного финансирования для детских постановок, чтобы от них не отказывались из-за нерентабельности. Председатель партии добавил, что уже успел передать министру финансов пожелание выделить на проект 300 миллионов рублей», — сообщила депутат.

Координатору федерального проекта задали вопросы, касающиеся повышения зарплаты работникам культуры и педагогам допобразования. Были затронуты темы оснащения культурных учреждений пандусами и подъемными механизмами вблизи сцен и поддержки библиотек. Оксана Бондарь пообещала передать все озвученные предложения и пожелания партийным координаторам в Москве.

Участник встречи, депутат фракции «Единая Россия» Госдумы Иван Фирюлин отметил, что реализация партийных проектов требует активной позиции от всех участников и максимального содействия в решении вопросов.

«Я занимаюсь, в основном, вопросами сельского хозяйства, но проблемы в сфере культуры мне тоже известны. Я могу сказать после участия в нескольких встречах, где обсуждались различные темы культурной направленности, что, оказывается, я знал лишь толику. Глядя на все, что делается в рамках партийных проектов, убеждаешься, насколько важно продолжать дальнейшую работу», — сказал он.

Следующая встреча с координаторами партийных проектов, председателями общественных советов и участниками предварительного голосования состоялась в областном исполкоме.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного Законодательного Собрания, участник предварительного голосования Валерий Лидин сообщил о том, что участником проекта «Театры малых городов» стал «Театр юного зрителя г. Заречный».

«Театр получил около шести млн рублей на новые постановки. В настоящий момент идет активная подготовка к двум новым спектаклям. На 22 июня запланирована премьера спектакля по пьесе А. Дударева «Рядовые». Уже заключены договоры на приобретение реквизита и костюмов. Утверждены эскизы декораций, распределение ролей, идут репетиции», — сказал Валерий Лидин.

Участники встречи рассказали об успешной реализации в регионе и других партийных проектов. Оксана Бондарь назвала свою поездку продуктивной и подчеркнула, что такие встречи, безусловно, полезны для всех.