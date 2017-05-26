Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе пройдет концерт барда Михаила Тихонова
В пензенских школах отмечают праздник Последнего звонка
На пензенских школах проверят новые образовательные стандарты
Анастасия Есавкина стала главной \\\"умницей\\\" Пензенской области
Эксперт Минобра оценит эффективность воспитания в школах Пензы
25 мая в Пензе будет «безалкогольным днем»
Кувайцев: Пензенцы внесли весомый вклад в обогащение славянской культуры
В Пензе детям вручат сертификаты «Умею плавать»
В Пензе обновилась экспозиция музея народного творчества
Пензенские школьники участвуют в трехдневном туристическом слете

В Пензенской области стартовала ГИА для девятиклассников (видео)

26 мая в 11:55 230 просмотров
(ГИА) для девятиклассников.

" data-title="В Пензенской области стартовала ГИА для девятиклассников — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области стартовала государственная итоговая аттестация (ГИА) для девятиклассников.

215 выпускников будут сдавать иностранный язык: 210 — английский и пять — французский.

«В течение двух часов ученики будут выполнять письменную работу. По желанию ученик может выполнить и устную часть, на которую отводится 15 минут», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

27 мая еще 240 школьников сдадут иностранные языки. Из них 216 человек проверят свои знания английского и 24 — немецкого.

Результаты экзамена станут известны в течение десяти дней.

В рамках ГИА в 2017 году девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена: обязательные — русский язык и математика и два — на выбор.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics