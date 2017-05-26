В Пензенской области стартовала ГИА для девятиклассников (видео)

В Пензенской области стартовала государственная итоговая аттестация (ГИА) для девятиклассников.

215 выпускников будут сдавать иностранный язык: 210 — английский и пять — французский.

«В течение двух часов ученики будут выполнять письменную работу. По желанию ученик может выполнить и устную часть, на которую отводится 15 минут», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

27 мая еще 240 школьников сдадут иностранные языки. Из них 216 человек проверят свои знания английского и 24 — немецкого.

Результаты экзамена станут известны в течение десяти дней.

В рамках ГИА в 2017 году девятиклассникам предстоит сдать четыре экзамена: обязательные — русский язык и математика и два — на выбор.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».