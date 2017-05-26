В Городе Спутник оборудуют комфортный пляж (видео)

Отдых на воде должен быть качественным, комфортным и безопасным. К этому арендаторов зон отдыха призывают представители областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения. Как должен выглядеть идеальный городской пляж, предпринимателям показали на примере Города Спутника. Там прошел обучающий семинар-совещание по состоянию пляжей и их готовности.

Один из известных и благоустроенных пляжей в Городе Спутнике принимает гостей. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, а также представители поисково-спасательных служб на примере этого места рассказали арендаторам пляжей города и области, чем должно быть оборудовано место отдыха пензенцев, сообщает телеканал «Экспресс».

«Должен быть создан спасательный пост, который должен укомплектоваться спасателями, не менее двух матросов, должно быть обследовано дно, территория заплыва, должна быть лодка весельная», — сообщил заместитель начальника отдела главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

На пляже в Спутнике ежегодно отдыхают сотни пензенцев. С каждым годом он становится только лучше. Здесь есть все, что нужно для комфортного отдыха. Территория оборудована туалетами, раздевалками, урнами. Пляж ежедневно убирается. В летний период дежурят спасатели и медики.

Летом жизнь здесь бьет ключом: открыт коктейль-бар, работают водные аттракционы.

«На сегодняшний день этот пляж считаем наиболее обустроенным. Многие люди говорят о том, что им не нужен и Сочи, если такие будут созданы условия», — сказал начальник отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Юсеф Тимербулатов.

Чтобы на пляже было комфортно отдыхать, перед началом сезона туда завезут намывной песок. После этого приступят к разделению зон отдыха. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. Для самых маленьких обещают установить надувной бассейн.

«На пляже будет оборудована детская зона, в которой маленькие детишки и дети чуть старше смогут без проблем, конечно, под присмотром родителей, на небольшой глубине купаться. Эта зона будет огорожена буйками и сеткой», — рассказал управляющий проектами парка Спутника Евгений Буздаков.

Перед открытием нового сезона, контролирующие органы обязательно проверят, соблюдаются ли на пляже санитарные нормы и требования законодательства. Если место отдыха удовлетворит инспекцию, арендаторам выдадут специальное разрешение.