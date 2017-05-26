В Саратове с размахом отпразднуют День защиты детей

Как сообщает «СарБК», в 10.00 от площади Чернышевского начнется карнавальное шествие «Парад-алле «Конфетти». В нем примут участие более трех тысяч человек: творческие коллективы из центров и домов детского творчества, учреждений культуры, воспитанники спортшкол.

Они пройдут по ул. Волжской до Набережной Космонавтов, где развернутся игровые и развлекательные площадки для детей и родителей.

Также в День защиты детей откроется выставка декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы, плэнеры юных художников, конкурсы рисунков на асфальте, запуск бумажных самолетиков, спортивные игры, театр мод и кукольный театр и др. Выступят эстрадный оркестр BrightLight, «Brandt Brass Ансамбль», оркестр народных инструментов «Калинка», а также воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств.

На центральном спуске к набережной пройдет награждение участников городской Спартакиады, после чего стартует танцевальный флешмоб.

Также в этот день на Набережной Космонавтов пройдут «масштабная утренняя зарядка», эстафеты, велокроссы, соревнования по экстремальным видам спорта, каратэ, показательные выступления по спортивным единоборствам и по игровым видам спорта, на Волге — по воднолыжному спорту, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту и морскому многоборью.