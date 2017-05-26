Ученые выяснили, почему киты стали гигантами

Как сообщает телеканал «Наука», длина китов вышла за отметку в 10 метров около двух-трех миллионов назад, увеличение их в размере было обусловлено изменениями в распределении пищи в океане. Изначально киты находились примерно на десятом месте по величине среди других обитателей океана.

Ученые исследовали 63 окаменелых черепов вымерших усатых китов, а также 13 черепов ныне живущих видов. Все полученные данные они загрузили в компьютерную программу, чтобы смоделировать возникновение, наследование или развитие гигантизма, отмечает The Guardian.

Выяснилось, что гигантами киты стали лишь со временем, на нескольких ветвях генеалогического древа. Сейчас же даже самые маленькие из найденных китов — гораздо крупнее, чем их вымершие сородичи.

Оказалось, что, хотя усатые киты постепенно «расширялись» в течение 30 млн лет, около 450 лет назад произошли ступенчатые сдвиги, которые, вероятно, были вызваны изменением океанских течений, благодаря которому северное полушарие сейчас такое холодное. Около 3 млн лет назад это привело к образованию «плотных очагов добычи», и киты эволюционировали в пользу гигантских размеров.

«Чем больше ваш рот, тем больше вы можете проглотить и потратить на это меньше энергии», — пояснили специалисты.

В свете последних данных о глобальном потеплении открытие вызвало у ученых опасение за судьбу китов. Более того, отмечается, что оно уже оказало негативное влияние на положение гигантских млекопитающих в мировом океане.