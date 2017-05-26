Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Трейлер «Игры престолов» за сутки собрал более 61 млн просмотров
Поиск работы: за помощью — в Интернет
В России вводят новый тип визы для иностранцев
В Саратове с размахом отпразднуют День защиты детей
Две трети американцев считают Россию врагом США
Названы самые бюджетные экскурсионные маршруты на лето
Бизнесменам отказали в фиксации уровня налоговой нагрузки
Минимальный набор продуктов подорожал на 5%
«ВКонтакте» создал специальный проект для выпускников школ
Роскомнадзор поддержал законопроект по контролю за мессенджерами

Ученые выяснили, почему киты стали гигантами

26 мая в 12:35 188 просмотров
, почему морской кит имеет столь внушительный размер.

" data-title="Ученые выяснили, почему киты стали гигантами — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые из Чикагского университета выяснили, почему морской кит имеет столь внушительный размер.

Как сообщает телеканал «Наука», длина китов вышла за отметку в 10 метров около двух-трех миллионов назад, увеличение их в размере было обусловлено изменениями в распределении пищи в океане. Изначально киты находились примерно на десятом месте по величине среди других обитателей океана.

Ученые исследовали 63 окаменелых черепов вымерших усатых китов, а также 13 черепов ныне живущих видов. Все полученные данные они загрузили в компьютерную программу, чтобы смоделировать возникновение, наследование или развитие гигантизма, отмечает The Guardian.

Выяснилось, что гигантами киты стали лишь со временем, на нескольких ветвях генеалогического древа. Сейчас же даже самые маленькие из найденных китов — гораздо крупнее, чем их вымершие сородичи.

Оказалось, что, хотя усатые киты постепенно «расширялись» в течение 30 млн лет, около 450 лет назад произошли ступенчатые сдвиги, которые, вероятно, были вызваны изменением океанских течений, благодаря которому северное полушарие сейчас такое холодное. Около 3 млн лет назад это привело к образованию «плотных очагов добычи», и киты эволюционировали в пользу гигантских размеров.

«Чем больше ваш рот, тем больше вы можете проглотить и потратить на это меньше энергии», — пояснили специалисты.

В свете последних данных о глобальном потеплении открытие вызвало у ученых опасение за судьбу китов. Более того, отмечается, что оно уже оказало негативное влияние на положение гигантских млекопитающих в мировом океане.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=fwf9LaKacqU

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics