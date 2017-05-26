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У российских должников могут изымать единственное жилье

26 мая в 13:01 494 просмотра
, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минюст.

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Взыскание на единственное жилье может быть обращено при долге свыше 200 000 рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минюст.

Действие законопроекта будет распространяться на четыре категории неплательщиков: алиментщики, те, кто отказывается возместить ущерб, причиненный преступлением, вред здоровью или в связи со смертью кормильца. Новую норму планируется применять невзирая на срок возникновения долговых обязательств.

Если сумма долга несоразмерна стоимости имущества, взыскание осуществиться не может. Изъятие единственного жилья будет возможно только согласно решению суда и только в том случае, если площадь составляет не менее 36 кв. м на одного человека, а стоимость — в два раза больше стоимости жилья, соответствующего норме предоставления.

Изъятое жилье должно быть продано, оставшуюся после уплаты долга сумму предполагается вернуть должнику. Переданная сумма не должна быть меньше необходимой для покупки жилья, соответствующего нормам предоставления. Если жилье должника не удастся продать со второй попытки, его вернут на год минимум, а затем будут вновь пытаться продать.

Если в течение трех месяцев должник не купит новое жилье, деньги уйдут в бюджет муниципалитета, последний будет обязан предоставить новое жилье.


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