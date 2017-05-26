В России вводят новый тип визы для иностранцев

В России принят закон, который вводит новый вид визы для получения иностранцем или лицом без гражданства разрешения на временное проживание.

Как сообщает Russia Today, закон был принят Госдумой в третьем окончательном чтении.

Таким образом, перечень обыкновенных виз на въезд в Россию будет дополнен новой визой — для получения разрешения на временное проживание.

Этот документ будет выдаваться иностранцу или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче разрешения на временное проживание в стране.

Виза выдается территориальным органом МВД России одновременно с разрешением на временное проживание в России и на срок действия этого разрешения.