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В Пензе пройдет экологический кинофестиваль

26 мая в 13:37 130 просмотров
«Пенза» 5 июня пройдет Первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза"(6+), посвященный Году экологии в России.

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В ККЗ «Пенза» 5 июня пройдет Первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза"(6+), посвященный Году экологии в России.

В рамках фестиваля в ККЗ «Пенза» с 10.00 до 16.00 будут проходить интерактивные программы.

Планируется работа выставок, ярмарок эко-товаров и книжной ярмарки, будут оборудованы фотозоны, а также пройдут мастер-классы, викторины и конкурсы.

«Торжественная церемония открытия пройдет в зрительном зале в 11 часов. Кинопоказы стартуют в 12 часов», — сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Зрители смогут посмотреть фильмы телеканала «Живая планета», картины участников областного фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества «Дорога в мир кино и телевидения» и участников Всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest-2017», а также фильмы от Пензенского областного отделения Русского географического общества.

Фотография: http://minkult.pnzreg.ru/news/2017/05/26/9261733

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