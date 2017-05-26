Пензенские школьники могут стать участниками чемпионата «Ростелеком»

Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» сообщают о начале регистрации на VI Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников «Изучи интернет — управляй им!», которая проходит на официальном сайте игра-интернет.рф до 31 октября.

Принять участие в онлайн-чемпионате могут дети и подростки до 18 лет — как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды. Соревнования продлятся с 1 по 31 ноября. Итоговый рейтинг, который выявит победителей в каждом зачете, формируется в режиме онлайн. Призеров наградят именными дипломами и ценными подарками.

С правилами проведения онлайн-чемпионата можно ознакомиться на официальном сайте — http://игра-интернет.рф

Чемпионат является частью социально-образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им!», его главная цель — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Основа проекта -образовательный модуль «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, принципах работы ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения пользователей в Сети и т. д. Для того, чтобы проверить и закрепить свои знания, можно скачать бесплатное мобильное приложение с тестами.

В онлайн-чемпионате ежегодно участвуют до 15 тысяч российских школьников. В 2016 году темой чемпионата стала безопасность в Сети: вопросы и задания были посвящены защите от киберугроз, конфиденциальности данных, безопасности в соцсетях и работе антивирусов. Главная тема нового чемпионата — интернет вещей (IOT).

За новостями проекта и чемпионата можно следить здесь: http://игра-интернет.рф