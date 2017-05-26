Трейлер «Игры престолов» за сутки собрал более 61 млн просмотров

Первый полноценный трейлер седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» (18+), вышедший два дня назад, только за сутки собрал более 61 млн просмотров на всех цифровых платформах.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на Deadline, видео было размещено на Facebook, YouTube, Twitter и других платформах.

Первая волна от седьмого сезона «Игры престолов» пошла с премьеры 30 марта «Долгая дорога к трону» (Long Walk to the Throne), который собрал 67,6 млн просмотров и стал рекордсменом HBO среди тизеров, трейлеров и промо-роликов.

Впрочем, абсолютную пальму первенства среди цифрового контента канала по-прежнему удерживает отрывок Donald Drumpf из сатирической аналитической программы «События прошедшей недели с Джоном Оливером» (Last Week Tonight with John Oliver) — 98 млн просмотров.

Премьера укороченного седьмого сезона фэнтези-эпика состоится 16 июля.