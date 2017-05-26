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В Пензе управление МВД переехало в новое здание (видео)

26 мая в 15:05 34 просмотра

Пензенские полицейские отмечают новоселье. Переезда в новое здание по улице Пушкина сотрудники регионального управления МВД ждали ни много ни мало — 25 лет.

Поздравить личный состав ведомства с долгожданным событием в Пензу прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Генерал полиции отметил, что созданные комфортные условия позволят еще эффективнее выполнять служебные задачи.

«Отрадно то, что под одной крышей сосредоточено большинство структурных подразделений — это повышает и координацию в работе по взаимодействию с районными подразделениями, с другими службами нашего ведомства. Все это усиливается новейшими средствами связи, которыми оборудованы места сотрудников», — сказал он.

Девятиэтажное здание, рассчитанное на 500 сотрудников, включает просторные служебные кабинеты, информационный, вычислительный центры, актовый и конференц-залы, оборудовано новейшей системой связи и современной техникой, сообщает телеканал «Экспресс».


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