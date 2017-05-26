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Пензенские заключенные участвуют в посевной кампании (видео)

26 мая в 15:39 228 просмотров
, которые отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, тоже приняли в ней участие.

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Посевная кампания в Пензенской области близится к завершению. Осужденные, которые отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, тоже приняли в ней участие.

В рамках программы самообеспечения УФСИН продукцией сельскохозяйственного назначения исправительные учреждения сами снабжают себя овощами, сообщает телеканал «Экспресс».

«В настоящий момент на земельных угодьях сельскохозяйственного значения в количестве 63 гектаров завершаются посевные работы, а именно посеяны капуста, свекла, морковь, лук. Сейчас производится посадка картофеля», — сообщил начальник отдела трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Пензенской области Хамза Янгуразов.

Картофель заключенные посадили на площади 48 гектаров. Кроме того, в 2017 году силами спецконтингента был посажен фуражный ячмень. Зерно пойдет на корм животным. Сельскохозяйственные угодья уголовно-исполнительной системы региона расположены в Колышлейском и Сердобском районах.


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