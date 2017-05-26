Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе депутат Госдумы от «ЕР» Бондарь встретилась с работниками культуры
Депутаты Пензы лишили Георгия Тюрина зарплаты
Успешные пензенцы — о губернаторе Иване Белозерцеве
Пензенский минсельхоз отчитался о льготном кредитовании в регионе
В Пензе выберут начинающих фермеров, которым окажут господдержку
Белозерцев вошел в топ-10 губернаторов-блогеров России
Пензенцы участвуют в конференции по развитию цифровой экономики
Tele2 снижает для пензенцев цены на брендированные смартфоны
Светлана Пинишина станет почетным гражданином Пензы
Депутаты Пензы 26 мая решат судьбу «опального» Тюрина

В Пензе члены кабмина представили проекты по развитию региона

26 мая в 14:54 74 просмотра
, его провел председатель кабмина Николай Симонов.

" data-title="В Пензе члены кабмина представили проекты по развитию региона — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе прошло первое заседание Совета при правительстве региона по стратегическому развитию и приоритетным проектам, его провел председатель кабмина Николай Симонов.

Членам комитета представили проекты профильных министерств и управлений субъекта федерации.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова презентовала проект «Разработка и создание новых туристических маршрутов и объектов показа на территории Пензенской области». Она предложила восстановить здания и привести в надлежащее состояние территорию усадьбы Воейкова в Каменке, чтобы создать на ее базе музей-усадьбу и открыть новый туристический маршрут.

Проект «Ситуационный центр губернатора Пензенской области» как мощный информационно-аналитический инструмент для принятия оперативных и стратегических решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития региона представил первый зампред облправительства Андрей Кулинцев.

«В числе приоритетных функциональных задач ситцентра куратором проекта обозначены контроль чрезвычайных ситуаций, мониторинг, оценка состояния и прогнозирование экономического, социально-политического, демографического, культурного развития Пензенской области и многое другое», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Проект по развитию электронной инфраструктуры правительства Пензенской области представил начальник управления информационных технологий и связи Алексей Костин. Он сделал особый акцент на популяризации регионального портала государственных и муниципальных услуг и обучении граждан по использованию его возможностей.

Проект «Обеспечение доступности гериатрической и паллиативной медицинской помощи для лиц пожилого возраста» представила замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова. Он связан с оказанием медпомощи гражданам, страдающим неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Было предложено разместить 60 гериатрических коек в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн. Цель проекта состоит в увеличении к 2019 году продолжительности жизни в регионе до 73,3 лет и снижении смертности людей старшего поколения.

«Все рассмотренные на заседании проекты были признаны актуальными и рекомендованы для детальной проработки вопросов их финансирования из бюджетных и внебюджетных источников», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Проектный офис правительства региона был создан в рамках внедрения проектного управления по поручению губернатора.

«Работа в формате проектного офиса позволяет комплексно решать поставленные задачи, организовывать наиболее эффективное управление проектами, которые реализуются на данном этапе. Эта форма работы позволяет грамотно планировать работу, использовать лучшие практические достижения», — сказал Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/26/12255001

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics