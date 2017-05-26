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В Пензе в день «Последнего звонка» в магазинах продавали пиво

26 мая в 14:59 58 просмотров
, реализующих алкоголь, с целью контроля соблюдения прав несовершеннолетних при реализации алкогольной продукции и табачных изделий.

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Сотрудники администрации Ленинского района города Пензы провели проверку торговых объектов, реализующих алкоголь, с целью контроля соблюдения прав несовершеннолетних при реализации алкогольной продукции и табачных изделий.

В ходе проверки были обследованы 24 торговые точки на улицах Фурманова, 8 Марта, Карпинского, Тимирязева, Суворова, Пушкина и проспектеПобеды.

«Грубое нарушение постановления было выявлено в продовольственном магазине, расположенном на улице 8 Марта. Сотрудники полиции составили административный протокол», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

С продавцами и собственниками обследованных магазинов проведена разъяснительная беседа в связи с предстоящим проведением Международного дня защиты детей и «Выпускного вечера» в Пензе.


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