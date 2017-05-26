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В России хотят накормить 19 млн малоимущих людей

26 мая в 15:24 298 просмотров
, сообщает РИА «Новости».

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19 миллионов человек может охватить программа продовольственной помощи малоимущим в России, сообщает РИА «Новости».

Программа предполагает, что людей с низкими доходами будут снабжать отечественными продуктами: хлебом, крупами, овощами, яйцами, молочными, мясными, рыбными продуктами. Табак и алкоголь в этот перечень не входят.

Сообщается, что вопросами финансирования программы занимается Минпромторг совместно с Минфином.

На данном этапе прообраз программы уже работает в нескольких регионах. В учреждениях социальной сферы — образования, здравоохранения и социальной защиты бесплатно — питаются около 25 миллионов человек.

Стоит отметить, что продукты, которые покупаются за счет бюджета, должны быть отечественными.


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