Белозерцев вручит 49 сельским семьям жилищные сертификаты

«Среди получателей социальных выплат 43 семьи — работники агропромышленного комплекса, шесть семей являются работниками социальной сферы», — пояснили в пресс-службе регионального минсельхоза.

В 2017 году господдержка на строительство и приобретение жилья жителям сел составит 42,3 млн рублей: 22,2 млн рублей федеральных средств, 19,5 млн рублей — из регионального бюджета, 0,6 млн — из местных бюджетов.

В этом году за счет средств господдержки и собственных средств участников программы будет введено в эксплуатацию 3,1 тыс. кв. м жилья.

«Федеральная программа успешно зарекомендовала себя в регионе. За период 2014—2017 гг. участниками программы признаны 264 сельских семьи, в том числе 189 молодых семей. Общий объем средств финансирования господдержки составил 198,4 млн рублей. За период 2014—2016 годы ввод жилья составил 15,5 тыс. кв. м», — добавили в минсельхозе.

Вручение сертификатов начнется в 15.30.