«Пенза-Пресс» подарило подарки поклоннику сериала «Отель Элеон»

Все ссылки на новости с картинкой нашел Илья Корнаухов. За свою внимательность он получил подарки, предоставленные телеканалом СТС: фирменный банный халат, полотенца и шоколадки.

Илья Корнаухов рассказал, что очень любит «Отель Элеон», не пропускает ни одной серии, а за время акции еще стал постоянным читателем сайта «Пенза-Пресс». Он планирует и дальше следить за жизнью любимых героев сериала, читать новости и участвовать в других акциях.

Напоминаем, сериал «Отель Элеон» выходит на телеканале СТС-Экспресс с понедельника по четверг в 20.00. Во втором сезоне комедийного телехита героев ждут неожиданные перемены, вкусные сюрпризы, интригующие преображения, опасные трюки и настоящие дуэли. А главное — в роскошный отель вернутся любимые герои «Кухни»: француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова).