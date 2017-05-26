Пензенские психологи посетят тренинги по работе с семьей

В Пензе пройдут методические сборы для специалистов муниципальных образований, работающих с семьями.

65 педагогов-психологов и социальных педагогов в течение двух дней будут обмениваться опытом и изучать новые методики работы с семьей.

29 мая в 11 часов состоится открытие мероприятия.

В рамках первого дня пройдет методический квест «В поисках разрешения семейных проблем», тренинги профессиональных компетенций и профессионального выгорания.

«Второй день сборов предложит специалистам работу пяти методических мастерских», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Итогом работы первых сборов станет выстраивание межведомственных мостов в организации работы с семьей.