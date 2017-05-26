Ученые допустили наличие следов внеземной жизни на МКС

По их словам, на поверхность МКС попадают микрометеориты и кометная пыль, в которой, вероятно, содержится биогенное вещество.

Как сообщает Life, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса, к такому выводу исследователи пришли после эксперимента «Тест», в рамках которого они в течение 19 лет собирали образцы пыли с обшивки станции.

Результаты исследований показали, что они могут хранить также внеземной биоматериал.

Ученые работают с собранными образцами пыли. Исследователи планируют сначала определить соотношение изотопов углерода, а после этого — выяснить, содержатся ли в них следы внеземной жизни.