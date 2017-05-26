В Кузнецке детям напомнили о правилах дорожного движения (видео)

Юные инспекторы дорожного движения на велосипедах преодолевали препятствия на автодроме, отвечали на вопросы, касающиеся правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи и безопасного поведения на дорогах, сообщает телеканал «Экспресс».
За ошибки, допущенные при прохождении этапов, судьи наказывали штрафными баллами. Однако школьникам напомнили, что в жизни пренебрежение правилами может стоить гораздо дороже.
«Мероприятие «Безопасное колесо» — лишь одно из тех, которые мы проводим с целью профилактики несчастных случаев. Целая серия инструктажей проведена не только с детьми, но и их родителями. Проведены инструктажи о безопасности нахождения в лесу, на транспорте, на водных объектах», — сказала заместитель начальника управления образования Кузнецка Светлана Фадеева.
По итогам соревнований «Безопасное колесо» сильнейшей впервые стала команда школы № 2. Она представит Кузнецк на областных состязаниях юных инспекторов дорожного движения.