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В Кузнецке детям напомнили о правилах дорожного движения (видео)

26 мая в 20:02 170 просмотров
«Безопасное колесо».

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Перед началом летних каникул в городе Кузнецке Пензенской области решили позаботиться о безопасности школьников. О важности соблюдения правил дорожного движения детям напомнили во время соревнований «Безопасное колесо».

Юные инспекторы дорожного движения на велосипедах преодолевали препятствия на автодроме, отвечали на вопросы, касающиеся правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи и безопасного поведения на дорогах, сообщает телеканал «Экспресс».

За ошибки, допущенные при прохождении этапов, судьи наказывали штрафными баллами. Однако школьникам напомнили, что в жизни пренебрежение правилами может стоить гораздо дороже.

«Мероприятие «Безопасное колесо» — лишь одно из тех, которые мы проводим с целью профилактики несчастных случаев. Целая серия инструктажей проведена не только с детьми, но и их родителями. Проведены инструктажи о безопасности нахождения в лесу, на транспорте, на водных объектах», — сказала заместитель начальника управления образования Кузнецка Светлана Фадеева.

По итогам соревнований «Безопасное колесо» сильнейшей впервые стала команда школы № 2. Она представит Кузнецк на областных состязаниях юных инспекторов дорожного движения.


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