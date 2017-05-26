Ролик выложили в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам из видео, авария произошла недалеко от рынка в Кузнецке, столкнулись легковой автомобиль и полицейская машина.
Официальных данных по факту ДТП пока нет.
В Сети появилось видео с места ДТП в городе Кузнецке Пензенской области.
Ролик выложили в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам из видео, авария произошла недалеко от рынка в Кузнецке, столкнулись легковой автомобиль и полицейская машина.
Официальных данных по факту ДТП пока нет.