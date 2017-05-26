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В Кузнецке легковушка столкнулась с полицейской машиной — соцсети

26 мая в 16:46 184 просмотра

В Сети появилось видео с места ДТП в городе Кузнецке Пензенской области.

Ролик выложили в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам из видео, авария произошла недалеко от рынка в Кузнецке, столкнулись легковой автомобиль и полицейская машина.

Официальных данных по факту ДТП пока нет.

Фотография: Скриншот: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_546807

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