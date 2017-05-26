Колокольцев осмотрел новое здание УМВД в Пензе (видео)

Пензенские полицейские отмечают «новоселье». Переезда в новое здание по улице Пушкина сотрудники регионального управления МВД ждали ни много ни мало — 25 лет! Поздравить личный состав ведомства со значимым событием в Пензу прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Лично приветствовать министра внутренних дел России сотрудникам пензенской полиции выдается нечасто. Для Владимира Колокольцева в высокой должности — это третий по счету визит на пензенскую землю. Сейчас повод более чем весомый — в эксплуатацию сдается один из самых известных в городе долгостроев. Открытия этого девятиэтажного здания по улице Пушкина, где разместится личный состав областного управления, ждали 25 лет.

«Так долго длилось это строительство. Министр два года назад, посещая пензенскую землю, пообещал: как бы сложно не было с финансированием, но изыщем денежные средства для того, чтобы это здание достроить», — рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Отрадно то, что под одной крышей сосредоточено большинство структурных подразделений. Это повышает и координацию в работе по взаимодействию с районными подразделениями, с другими службами ведомства. Все это усиливается новейшими средствами связи, которыми оборудованы места сотрудников», — отметил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Административное здание рассчитано на 500 сотрудников управления. Для генерала полиции провели экскурсию по новым помещениям. Владимир Колокольцев посетил музей, осмотрел просторные служебные кабинеты, оснащенные современной техникой, столовую, актовый и конференц-залы.

В здании располагаются дежурная часть, Следственное управление, информационный центр, подразделения по работе с личным составом и по охране общественного порядка. Особое внимание при проектировании и строительстве было уделено системам безопасности и антитеррористической защищенности.

«Кроме этого издания нам удалось за последние три года капитально отремонтировать. 51 объект органов внутренних дел, здесь — 11 территориальных отделов внутренних дел. С вводом этого здания у нас решается вопрос с расселением четвертого отдела полиции», — рассказал начальник управления УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

По словам полицейского руководства, созданные комфортные условия позволят сотрудникам еще эффективнее выполнять служебные задачи, сообщает телеканал «Экспресс».