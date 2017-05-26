Воронков встретится с жителями Колышлейского и Сердобского районов

27 мая министр образования Пензенской области Александр Воронков в рамках акции «Открытый диалог. PROобразование» проведет встречи с населением Колышлейского и Сердобского районов.

Глава ведомства отчитается о проделанной работе и ответит на вопросы местных жителей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, встречи пройдут в 11.00 в школе № 1 р. п. Колышлей и в 13.00 в сердобском лицее № 2.