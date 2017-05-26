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Воронков встретится с жителями Колышлейского и Сердобского районов

26 мая в 17:47 128 просмотров
«Открытый диалог. PROобразование» проведет встречи с населением Колышлейского и Сердобского районов.

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27 мая министр образования Пензенской области Александр Воронков в рамках акции «Открытый диалог. PROобразование» проведет встречи с населением Колышлейского и Сердобского районов.

Глава ведомства отчитается о проделанной работе и ответит на вопросы местных жителей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, встречи пройдут в 11.00 в школе № 1 р. п. Колышлей и в 13.00 в сердобском лицее № 2.


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