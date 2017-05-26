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Пензенцы прошли учения по недопущению африканской чумы свиней

26 мая в 17:59 146 просмотров

В Сердобском районе прошел учебный семинар по предотвращению возникновения африканской чумы свиней в Пензенской области.

Особое внимание участников семинара было уделено организации ликвидации очага инфекции в случае появления заболевания.

В ходе семинара обсуждались вопросы взаимодействия медицинских учреждений с другими ведомствами, были четко определены их функции и задачи при работе в выявленном очаге инфекции.

Африканская чума свиней (АЧС) — очень опасное и неизлечимое инфекционное заболевание. Смертельный исход — практически стопроцентный. На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения человеком ДНК-вирусом этого типа.

«Человеческий организм устойчив к этой инфекции, однако необходимо помнить, что вирус постоянно мутирует и невозможно предсказать его дальнейшее поведение и опасность для человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/05/26/17193513

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