Пензенцы прошли учения по недопущению африканской чумы свиней

В Сердобском районе прошел учебный семинар по предотвращению возникновения африканской чумы свиней в Пензенской области.

Особое внимание участников семинара было уделено организации ликвидации очага инфекции в случае появления заболевания.

В ходе семинара обсуждались вопросы взаимодействия медицинских учреждений с другими ведомствами, были четко определены их функции и задачи при работе в выявленном очаге инфекции.

Африканская чума свиней (АЧС) — очень опасное и неизлечимое инфекционное заболевание. Смертельный исход — практически стопроцентный. На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения человеком ДНК-вирусом этого типа.

«Человеческий организм устойчив к этой инфекции, однако необходимо помнить, что вирус постоянно мутирует и невозможно предсказать его дальнейшее поведение и опасность для человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.