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Маликов предложил высечь Бузову на конюшне

26 мая в 17:55 224 просмотра
«царский указ».

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Певец Дмитрий Маликов написал в Twitter «царский указ».

«Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: указом царским высечь Ольку на конюшне, аки срамную девку, дабы другим неповадно было!» — говорится в сообщении.

По данным сайта 360tv.ru, речь идет о клипе #НамБудетЖарко, который Бузова записала вместе с певицей Настей Кудри.

Позднее Маликов объяснил, что в действительности не желает артистке зла и уважает ее творчество, отмечается на портале.


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