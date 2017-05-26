Маликов предложил высечь Бузову на конюшне

«Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: указом царским высечь Ольку на конюшне, аки срамную девку, дабы другим неповадно было!» — говорится в сообщении.

Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было! — Дмитрий Маликов ( @DmitryMalikov) 26 мая 2017 г.

По данным сайта 360tv.ru, речь идет о клипе #НамБудетЖарко, который Бузова записала вместе с певицей Настей Кудри.

Позднее Маликов объяснил, что в действительности не желает артистке зла и уважает ее творчество, отмечается на портале.