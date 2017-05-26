Левин помог пензячке получить квартиру

Депутат Госдумы от Пензенской области Леонид Левин помог жительнице Пензы получить новую собственную квартиру взамен ветхого жилья, где она была вынуждена делить площадь с посторонним человеком.

Жительница Октябрьского района Ольга Иванова долгие годы проживала с соседкой в здании бывшего общежития на ул. Ударной, 9, в котором она когда-то, будучи молодым специалистом, получила койко-место. Такое же место было выделено сироте, оставшейся без попечения родителей.

Семья Ольги Ивановой росла и в итоге в одной комнате, разделенной на две части обычной занавеской, долгие годы жили семейная пара с ребенком и посторонний человек. При этом общежитие уже не являлось ведомственным, а договор социального найма был оформлен на одну комнату сонанимателей.

Благоприятным исходом в этой ситуации стало попадание бывшего общежития в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Ольга Иванова обратилась к Леониду Левину с просьбой о помощи. Депутат оперативно принял необходимые меры, оказал помощь в сборе документов и привлечении сотрудников городской администрации.

В итоге женщина получила отдельную 45-метровую квартиру по программе улучшения жилищных условий.