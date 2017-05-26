В Пензу с лекцией приедет советник Вячеслава Володина

С лекцией «От стабильности к развитию: в чем проблема?» (18+) в 10 часов он выступил в ПГУ. Она станет третей из цикла выступлений, посвященных вопросам и актуальным трендам современной российской политики, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Алексей Чадаев выступит перед студентами вузов, профессорско-преподавательским составом, экспертами, политологами, представителями общественных организаций, НКО, СМИ и блоггерами.

Проект направлен на актуализацию диалога о логике реформ политической системы и укреплении институтов гражданского общества.

«Когда начинали внедрять идею долгосрочных стратегий, основная задача заключалась в том, чтобы приучить власть думать вдолгую. Но жизнь показала, что в день утверждения стратегии обязательно случается какая-то срочная непредвиденная проблема, для решения которой приходится отменять стратегию и жертвовать долгосрочными интересами. Как перестать жить одним днем? Об этом поговорим на лекции», — отмечает Алексей Чадаев.