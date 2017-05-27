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Лучшим стеклодувом Пензенской области стал житель Никольска

27 мая в 09:45 284 просмотра
«Лучший по профессии». Победителя выбирали в номинации «Лучший стеклодув».

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На базе Никольского завода светотехнического стекла состоялся конкурс «Лучший по профессии». Победителя выбирали в номинации «Лучший стеклодув».

За почетное звание состязались 12 мастеров. Почетными гостями мероприятия стали зампред правительства Валерий Беспалов и министр промышленности Михаил Торгашин.
Конкурсанты в течение дня выполняли практические задания и проходили теоретические экзамены. Работу участников конкурса оценивало жюри, в составе которого были художники и мастера производственного обучения. С помощью измерительных инструментов они определяли правильность форм изделий, толщину стекла и другие параметры.

«По итогам конкурса, «Лучшим стеклодувом» Пензенской области и обладателем главного приза — автомобиля — стал работник Никольского завода светотехнического стекла Роман Чиндяев, второе место также у работника ЗАО «НЗСС» Сергея Кузьмина, ну а бронзу взял Сергей Субботин из ООО «Стекло-комплект». — сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Торжественная церемония награждения состоится в сентябре, в ходе которой губернатор Иван Белозерцев вручит призы победителям.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/files/prom_pnzreg_ru/bbb/luchshiy_stekloduv_glavnaya.jpg

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