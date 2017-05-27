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Белозерцев поручил разработать проект реконструкции планетария

27 мая в 11:00 306 просмотров

27 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездное совещание по реконструкции планетария.

В парке им. В. Г. Белинского собрались представители областной и городской власти, а также бывший директор парка, Почетный гражданин города Пензы Иван Дмитриевич Балалаев.

Губернатор Иван Белозерцев поручил вплотную заняться разработкой проекта реконструкции.

«Обследование проведено, техническое заключение есть, надо найти проектировщиков и начать разрабатывать проект», — поручил он.

По оценке, сделанной в 2013 году, на восстановление планетария потребуется около 177 млн рублей, из них 70 млн пойдет на само строительство, а 100 — на оборудование.

«Это большие деньги, но мы обязаны их найти. Надо закладывать средства, надо поискать, кто согласится присоединиться к этой работе. Затягивать нельзя», — подчеркнул глава региона.

Среди тех, кто мечтает восстановить планетарий — и Иван Дмитриевич Балалаев.

«Я 33 года отдал планетарию. Со всей страны приезжали люди и восхищались этим зданием. Его обязательно надо восстановить, он — украшение города», — отметил он и добавил, что затягивать с реконструкцией больше нельзя.



С ним согласен и зампред областного правительства Олег Ягов.

«Планетарий — это здание деревянной постройки и экспертиза показала, что если в ближайший год-три им не заняться, то он окончательно разрушится, поэтому губернатором была поставлена задача посмотреть объект, подготовить техническое задание, «дорожную карту» и заняться поиском средств для восстановления планетария. Если план, который мы наметили, будет реализован, то наш планетарий будет одним из лучших в России», — рассказал журналистам чиновник.

Сложность — в том, что это здание — памятник регионального значения, а значит, после реконструкции его внешний вид не должен измениться.

«Деревянные композиции будут заменены, но форма и размеры будут соблюдены, мы не имеем права отклониться ни на один метр», — отметил Олег Ягов.

Но если внешне планетарий не изменится, то внутри он может преобразиться благодаря современному оборудованию и перепланировке. В частности, планируется сделать полноценный подвал, это позволит увеличить площадь планетария на 506 кв. метров.

«Делая подвал, мы уведем туда всю инфраструктуру, все сети, там можно будет организовать кафе для посетителей», — пояснил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Напомним, здание планетария построено и введено в эксплуатацию в 1927 году. В 1987 году его включили в список памятников истории культуры местного значения. В 2010 году объект признали аварийным и закрыли.


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