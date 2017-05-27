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Кувайцев: Библиотеки сегодня — центр духовного общения и досуга

27 мая в 11:33 146 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником.

«Во все времена библиотеки были и остаются центрами духовной и интеллектуальной жизни общества, а их работники — хранителями исторических и культурных традиций.

К печатному слову у жителей Пензы всегда было особое отношение. И в настоящее время, несмотря на развитие информационных технологий, количество посетителей библиотек не уменьшается. Более того, библиотеки сегодня — это не только хранилище шедевров мировой литературы, научных трудов, но и авторитетный центр духовного общения и досуга.

Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти прекрасные качества стали отличительной чертой работников этой сферы.

В день вашего профессионального праздника искренне благодарю вас, дорогие друзья, за верность профессии, за ваш бесценный вклад в развитие общества и воспитание подрастающего поколения! Желаю всем вам здоровья, счастья и творческих успехов во всех начинаниях!» — говорится в поздравлении.


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