Белозерцев поздравил зареченцев с 59-летием города

Обращаясь к собравшимся, глава региона, в первую очередь, выразил благодарность ветеранам и Почетным гражданам Заречного и отметил, что город имеет свои отличия от других территорий.

«Сегодня хочется вспомнить и поблагодарить руководителей и тех людей, кто закладывал этот город, кто его строил, кто участвовал в развитии промышленных предприятий, производственного объединения «Старт». […]

Здесь своя культура, особое уважительное отношение к старшему поколению, высокий уровень благоустройства, много яркого и интересного. И все это делаете вы — жители этого города. Очень часто я настраиваю руководителей других городов и районов области перенимать ваш опыт», — отметил губернатор.

Также Иван Белозерцев акцентировал внимание на большом потенциале муниципального образования.

«Заречный имеет хорошие перспективы социально-экономического развития. Вместе с городской властью мы активно взаимодействуем с правительством Российской Федерации в части решения вопроса о присвоении городу статуса территории опережающего экономического развития. Это даст возможность открывать дополнительные предприятия, которые будут иметь налоговые преференции и, значит, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу», — сказал глава региона.

После официальной части на главной городской площади состоялись торжества, в которых приняли участие юные зареченцы, звучали песни и стихи о любимом городе. Парадным шествием прошли молодые мамы с малышами в колясках — в 2016 году в Заречном появилось на свет более 700 новорожденных. За ними на площадь вышли колонны трудовых коллективов, сообщает пресс-центр облправительства.

Празднование Дня города продолжилось на других площадках, для зареченцев и гостей организовали арт-ярмарку «Промыслы России», выставку достижений зареченских предприятий, кроме того, работали творческие мастерские, food-зона, аттракционы.