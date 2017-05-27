Пензенские власти выразили соболезнования родным Владимира Христофорова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава Пензы Валерий Савельев и мэр Пензы Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким бывшего главы администрации Первомайского района г. Пензы Владимира Христофорова, скончавшегося 27 мая на 78-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни.

«Свой трудовой путь Владимир Михайлович начал на пензенском дизельном заводе. 26 лет он отдал предприятию, пройдя путь от ученика токаря до заместителя генерального директора объединения.

В 1990 году Владимир Христофоров был избран председателем исполкома Первомайского районного Совета народных депутатов, а в 1991 году занял должность главы администрации Первомайского района г. Пензы.

Это было сложное время — время перемен, но Владимир Михайлович с честью и достоинством выполнял возложенные на него обязанности. Он проявил себя инициативным, грамотным управленцем, обладающим большим хозяйственным опытом, знанием экономики, незаурядными организаторскими способностями.

Владимир Христофоров был добрым и отзывчивым человеком, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением жителей Первомайского района и города Пензы», — говорится в некрологе.

Прощание с Владимиром Михайловичем Христофоровым состоится 29 мая с 11.00 до 13.00 в здании администрации Первомайского района г. Пензы (ул. Богданова, 17).