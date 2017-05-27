Отчет Белозерцева перед пензенцами пройдет в филармонии

Отчет губернатора Ивана Белозерцева пройдет в пензенской филармонии, он будет публичным и максимально открытым. Об этом сообщает пресс-центр облправительства.

Отмечается, что отчет пензенского губернатора станет первым подобным мероприятием в России.

Напомним, глава региона заявил о своем намерении ежегодно лично отчитываться перед избирателями за выполнение их наказов менее месяца назад на одном из оперативных совещаний.

«Люди должны иметь возможность получать данные о том, что делает власть для развития региона, исполнения обращений граждан, наказов избирателей «из первых рук». Нужно рассказывать о тех задачах, которые перед нами стоят, говорить с людьми, слышать их. Нам нужен диалог», — сказал губернатор.

По поручению Ивана Белозерцева информация соответствующего характера была обобщена и проанализирована.

28 апреля глава региона выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства Пензенской области за 2016 год перед депутатами Законодательного Собрания, 30 мая он отчитается перед жителями региона.