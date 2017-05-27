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В Арбекове иномарка сбила женщину

27 мая в 16:59 230 просмотров
, которое произошло на проспекте Победы.

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В Пензе проводится проверка по факту ДТП, которое произошло на проспекте Победы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась 26 мая напротив дома № 99 в 12.00. Водитель за рулем RENAULT LOGAN сбил женщину 1936 года рождения.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу.


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