В Арбекове иномарка сбила женщину

В Пензе проводится проверка по факту ДТП, которое произошло на проспекте Победы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась 26 мая напротив дома № 99 в 12.00. Водитель за рулем RENAULT LOGAN сбил женщину 1936 года рождения.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу.