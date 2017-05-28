Белозерцев возглавит список «Единой России» на выборах в ЗакСобрание

Как сообщает РИА Новости, это произойдет с вероятностью 99%.

По мнению экспертов, это повысит электоральные шансы партии, так как Иван Белозерцев является реальным лидером региона, у него высокие рейтинги и уровень доверия среди населения.

Выборы в Законодательное Собрание Пензенской области пройдут в сентябре. На предыдущих выборах в региональный парламент, которые прошли в 2012 году, список единороссов возглавлял экс-губернатор Василий Бочкарев. При этом сам Иван Белозерцев тогда также был избран депутатом ЗакСобра от «Единой России» и спикером парламента.