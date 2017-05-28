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Белозерцев возглавит список «Единой России» на выборах в ЗакСобрание

28 мая в 09:03 380 просмотров
«Единая Россия» на выборах в региональное Законодательное Собрание.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в региональное Законодательное Собрание.

Как сообщает РИА Новости, это произойдет с вероятностью 99%.

По мнению экспертов, это повысит электоральные шансы партии, так как Иван Белозерцев является реальным лидером региона, у него высокие рейтинги и уровень доверия среди населения.

Выборы в Законодательное Собрание Пензенской области пройдут в сентябре. На предыдущих выборах в региональный парламент, которые прошли в 2012 году, список единороссов возглавлял экс-губернатор Василий Бочкарев. При этом сам Иван Белозерцев тогда также был избран депутатом ЗакСобра от «Единой России» и спикером парламента.


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