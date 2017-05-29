В Пензе в порядок приведут 64 улицы (видео)

64 улицы планируют привести в порядок в Пензе в этом году. На ремонт дорог выделено более одного миллиарда рублей. Пензенские подрядчики уже приступили к комплексному ремонту — на основных автомагистралях не только укладывают асфальт, но и устанавливают новый бордюрный камень.

Заказчиком ремонтных работ на участке проспекта Победы является городской Департамент ЖКХ. На 140 тысячах квадратных метров заменят асфальтовое покрытие, на более чем восьми километрах — бортовой камень. Старый за несколько десятков лет пришел в негодность и разрушился. Гарантия на новые материалы — пять лет. Стоимость работ составит 130 миллионов рублей.

«Осуществляем визуальный контроль и контроль выполнения, потому что при установке тоже нагрузки определенные. Если крошится, сыплется, появление трещин, то здесь претензии выставляем подрядчику. Примыкающие части к бордюрам предусмотрено восстанавливать засыпкой плодородного слоя земли, чтобы в дальнейшем растительность декоративная произрастала», — рассказал заместитель начальника отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Сергей Бурметьев.