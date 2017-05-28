В Кузнецке на месте бывшего аэродрома построят жилой микрорайон (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области на месте бывшего аэродрома вырастет современный жилой микрорайон, а нынешняя взлетная полоса станет одной из его главных улиц. Стратегию использования нового участка выработали городские власти. Сейчас идет подготовка документов, в которых будут прописаны детали.

Участок земли между южным микрорайоном и частным сектором жители Кузнецка по старой привычке до сих пор называют «аэродром». В начале 80-х годов прошлого века здесь размещалась учебная база Сызранского вертолетного училища. Со временем строения демонтировали. О военном прошлом места напоминает лишь пустая взлетная полоса. При этом земля несколько десятилетий оставалась закрепленной за министерством обороны России. Работа сотрудников администрации Кузнецка по передаче территоии в муниципальную собственность завершилась только этой весной.

«Сняты все ограничения по использованию территории, и мы теперь вплотную можем приступить к формированию замысла. Как развивать эту территорию на перспективу города и потихоньку подготовить к тому, чтобы это все реализовывать», — рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

О перспективах развития шла речь на брифинге начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Кузнецка Людмилы Абрамовой. С ее слов, земли аэродрома планируется развивать в комплексе с окружающими территориями: от улицы Строителей до трассы М5 «Урал». Со временем здесь должен появится новый микрорайон, контуры которого уже обозначены.

«Помимо жилья, там, в соответствии с регламентом правил землепользования, будет выполнен расчет определенного количества школ с определенной наполняемостью, детские сады, торговые центры, помещения для занятий спортом, поликлиники», — пояснила начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Кузнецка Людмила Абрамова.

Нынешняя взлетная полоса станет главной улицей микрорайона, это будет либо сквер, либо парк. Началом освоения земель бывшего аэродрома можно считать разработку проекта планировки в соответствии с генеральным планом Кузнецка. Внести в него обоснованные изменения сможет каждый житель города.

«Он еще должен быть размещен на сайте администрации. Градостроительным кодексом прописано, что все заинтересованные люди смогут подавать свои замечания по проекту планировки в определенный срок», — отметила Людмила Абрамова.

Подготовка проекта планировки комплексного освоения территории потребует определенного времени. После одобрения проекта на всех уровнях и во всех инстанциях застройщик сможет начать работы.