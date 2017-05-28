Воронков рассказал об изменениях в ЕГЭ по предметам точных наук (видео)

29 мая стартует основной период сдачи Единого государственного экзамена. 11-классники будут сдавать географию и информатику. Всего в Пензенской области ЕГЭ напишут 5337 человек, из которых 245 — выпускники прошлых лет.

Никаких существенных нововведений в процедуре проведения экзаменов в этом году нет. Об этом рассказал министр образования региона Александр Воронков. Он стал гостем программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы». Однако, как сообщил глава регионального минобра, изменилась структура заданий по нескольким предметам точных наук.

«В этом году произошли изменения в совершенствовании экзамена. Также сдают 14 предметов, но химия, физика, биология — эти предметы ушли от тестовых заданий, теперь там творческие задания, что не усложнило, но сделало экзамент достаточно интересным и объективным по оценке знаний», — рассказал Александр Воронков.

Среди предметов, которых коснулись изменения, первым в расписании ЕГЭ стоит физика. Ее будут сдавать 7 июня. Биологию — 13 июня, а химию -19-го. Основные предметы — математику и русский язык выпускники сдадут 31 мая и 9 июня соответственно.