Кузнечанин осужден за нападение на офис микрофинансирования (видео)

Не дали займ — напал на офис микрофинансовой организации. Житель города Кузнецка Пензенской области пошел на преступление после очередного отказа в выдаче кредита.

Вооружившись пилкой по металлу, злоумышленник пришел в офис и потребовал отдать ему все деньги. Забрав около семи тысяч рублей, мужчина покинул помещение. О преступлении в полицию сообщила сотрудница фирмы.

«В течение двух часов после случившегося сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника, 23-летнего жилетя Кузнецка, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Его задержали в тот момент, когда он выходил из дома родственника», — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Подозреваемый признался в содеянном. Из исправительной колонии он освободился несколько месяцев назад. Молодой человек пояснил, что деньги нужны были для возврата долга.

Подозреваемый заключен под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса России. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.