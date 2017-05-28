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Пензенский зооцентр «Питомец» планирует расширяться (видео)

28 мая в 15:57 280 просмотров
«Питомец» планирует расширяться. Сотрудники приюта уже нашли несколько подходящих помещений. Чтобы получить одно из них в безвозмездное пользование, зоозащитники собирают подписи жителей Пензы и области в поддержку петиции. Ее направят лично Ивану Белозерцеву.

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Центр работы с животными «Питомец» планирует расширяться. Сотрудники приюта уже нашли несколько подходящих помещений. Чтобы получить одно из них в безвозмездное пользование, зоозащитники собирают подписи жителей Пензы и области в поддержку петиции. Ее направят лично Ивану Белозерцеву.

«В каждой комнате сидят звери — нет свободного места. В связи с тем, что очень много просьб помочь, взять животное, больное, здоровое пристроить — мы не справляемся с потоком звонков, с потоком нуждающихся людей в помощи и зверей. Поэтому нам необходимо расширяться», — рассказала сотрудник благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Ольга Горячева.

Помочь приюту обрести новое здание может каждый от 18 лет и старше. Бланки для заполнения есть в центре помощи животным «Питомец» на улице Курской, , а также в ветеринарной клинике на улице Тамбовской, 9. В них пензенцам необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания или прописки, а также свой контактный телефон и поставить подпись. Инициативу уже поддержали около 700 человек. Для подачи петиции зоозащитникам необходимо собрать минимум полторы тысячи голосов.


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