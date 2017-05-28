Белозерцев поздравил пензенцев-пограничников с праздником

«В этот праздничный день мы чествуем смелых, мужественных людей, которые с честью выполняли и выполняют важную и ответственную задачу — стоят на страже государственной границы Родины.

В нашей памяти навсегда останутся славные имена героев, первыми вставших на пути захватчиков в грозные годы Великой Отечественной войны, самоотверженно оберегавших от врага родную землю, — Алексея Ефимовича Махалина и Андрея Митрофановича Кижеватова.

Уверен, что молодые пограничники-пензенцы, верные присяге и служебному долгу, бережно сохраняя и приумножая традиции отважных земляков, будут также надежно обеспечивать охрану рубежей Российской Федерации», — сообщается в тексте поздравления.

Глава региона пожелал пензенским пограничникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отчизны.