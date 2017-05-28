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В Пензенской области в севооборот ввели 9,7 тыс. га сельхозземель

28 мая в 11:51 292 просмотра

В Пензенской области в оборот введено 9,7 тыс. гектаров неиспользуемой пашни.

На сегодняшний день на территории Пензенской области в севооборот введено 9,7 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель, в том числе 197 гектаров — заросшей древесно-кустарниковой растительностью. Наибольшие площади введены в оборот на территории Белинского, Бессоновского, Камешкирского и Шемышейского районов.

«Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения имеет особое значение для региона с точки зрения решения задач импортозамещения, продовольственной безопасности и развития сельских территорий», — отметили в пресс-службе регионального минсельхоза.


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