В Пензенской области в севооборот ввели 9,7 тыс. га сельхозземель

В Пензенской области в оборот введено 9,7 тыс. гектаров неиспользуемой пашни.

На сегодняшний день на территории Пензенской области в севооборот введено 9,7 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель, в том числе 197 гектаров — заросшей древесно-кустарниковой растительностью. Наибольшие площади введены в оборот на территории Белинского, Бессоновского, Камешкирского и Шемышейского районов.

«Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения имеет особое значение для региона с точки зрения решения задач импортозамещения, продовольственной безопасности и развития сельских территорий», — отметили в пресс-службе регионального минсельхоза.