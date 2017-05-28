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Кувайцев: Служба пограничников — каждодневный подвиг

28 мая в 14:31 224 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил пензенцев-пограничников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником.

«К людям этой профессии всегда было особое отношение. Потому что ваша служба — это каждодневный подвиг. Сегодня молодое поколение пограничников свято продолжает славные традиции своих дедов и отцов.

Ваша доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все времена были и остаются залогом того, что границы нашей Родины под надежной защитой», — отмечается в поздравлении.

Глава администрации Пенза пожелал пограничникам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, а также успехов в нелегкой службе на благо Отечества.


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