Атяшкин: В предварительном голосовании ЕР участвует 30% молодежи

28 мая руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иван Атяшкин утром побывал на нескольких счетных участках с целью посмотреть, как проходит голосование и насколько активны избиратели.

Иван Атяшкин, сам являющийся участником предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты ЗакСобрания, отметил, что в процедуре принимает участие порядка 30% молодежи.

«Такой интерес говорит лишь об одном — нам, молодым людям, небезразлично будущее нашего региона. Мы готовы работать на благо нашей малой Родины, совместными усилиями создавать благоприятные и комфортные условия для проживания», — отметил он.

На территории Пензенской области работает 221 счетный участок, они закроются в 20.00. Любой житель региона может проголосовать за одного или нескольких зарегистрированных участников предварительного голосования.

Узнать, где находится избирательный участок, можно на сайте pg.er.ru/, а также по телефону «горячей линии» — (8412) 68−71−52.