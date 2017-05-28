Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Супиков: Уверен, пензенцы проголосуют за самых достойных кандидатов
Председатель молодежного парламента приняла участие в праймериз «ЕР»
Атяшкин: В предварительном голосовании ЕР участвует 30% молодежи
В Пензенской области в севооборот ввели 9,7 тыс. га сельхозземель
Лидин принял участие в предварительном голосовании «Единой России»
Белозерцев возглавит список «Единой России» на выборах в ЗакСобрание
Отчет Белозерцева перед пензенцами пройдет в филармонии
Белозерцев отчитается перед жителями Пензенской области
Белозерцев поручил разработать проект реконструкции планетария
Лучшим стеклодувом Пензенской области стал житель Никольска

Абрашкин: Призываю пензенцев принять участие в политической жизни региона

28 мая в 17:48 48 просмотров
«Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.

" data-title="Абрашкин: Призываю пензенцев принять участие в политической жизни региона — Пенза-пресс, рунет за день">

Замначальника информационно-аналитического управления развития образования Института регионального развития Пензенской области Александр Абрашкин принял участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты парламента.

Александр Абрашкин сам является участником предварительного голосования. Он выразил надежду на то, что в новый состав депутатского корпуса войдут молодые, талантливые и инициативные молодые люди.

«Сегодня я сделал свой выбор и поддержал людей, достойных для их дальнейшего выдвижения партией «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. Процедура предварительного голосования позволила мне познакомиться с кандидатами, с их программами и видениями путей развития нашей области. Каждый из тех, за кого я проголосовал сегодня, достоин быть депутатом следующие пять лет. Призываю всех жителей принимать активное участие в политической жизни нашего региона», — сказал он.

Явка избирателей по состоянию на 16.00 в регионе составила 9,52%.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2017/5/28/aleksandr-abrashkin-progolosoval-za-dostojnyh/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics